Vali Su, itfaiyecileri kabul etti

MERSİN, () - MERSİN Valisi Ali İhsan Su, İtfaiye Haftası nedeni ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Arif Sayın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Mersin İtfaiyesi'nin genel yapısı, yürütülen çalışmalar ve hafta kapsamında kentte yapılacak etkinlikler hakkında Daire Başkanı Sayın'dan bilgi alan Vali Su, itfaiyecilerin sadece yangınlarda değil; kaza, arama-kurtarma ve doğal afet gibi her türlü acil durumda da önemli görevler üstlendiğini belirterek, teşkilat mensuplarına başarı diledi.

Daire Başkanı Arif Sayın ise görev sırasında yaşadıkları önemli anları Vali Su ile paylaştı.



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