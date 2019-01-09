Vali Su, geleceğin turizmcileriyle buluştu

MERSİN () – MERSİN Üniversitesi Turizm Fakültesini ziyaret eden Vali Ali İhsan Su, geleceğin turizmcileri ile bir araya geldi.

Ziyarete Vali Su'ya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve MTSO Genel Sekreteri Abdülkadir Dölek de eşlik etti. Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'nın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Kaya, Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Birdir tarafından karşılanan Vali Su, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nü öğrencilerinin uygulama bölümüne konuk oldu. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Birdir'den yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Su, öğrencilerle de bir süre sohbet etti. Vali Su'ya, Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve beraberindeki heyet ile birlikte öğrencilerin hazırladığı menü ikram edildi

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