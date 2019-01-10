Vali Soytürk çalışan gazetecilerle bir araya geldi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, ()-Kilis Valisi Recep Soytürk, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Vali Soytürk, 10 Ocak çalışan gazeteciler ile İdareciler günün aynı tarihe geldiğini ifade ederek, "Hem sizin hemde idarece arkadaşlarımızın günlerini kutluyorum. Malum olduğu üzere Kilis'te göreve başlayalı 2 ay gibi bir süre oldu. Bu süre zarfında dışarıdan gelen bir yönetici olarak, Kilis'in sorunlarını, şehrin genel yapısının fotoğrafını çekme imkanı buldum. Kilis devletine bağlı, kamu görevlilerine saygılı Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesidir. Hemde nüfusunda fazla Suriyeli olmasına karşın, olayların az olması bu şehrin yaşanabilir olduğunu gösteriyor" dedi.

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