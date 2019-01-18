Vali Sonel'den öğrencilere 'Sıfır Atık Sıfır Kayıp' kitapçığı

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, merkez ve 7 ilçesindeki ilköğretim okullarda eğitim ve öğretim gören 9 bin 742 öğrenceye karneleriyle birlikte 'Sıfır Atık Sıfır Kayıp' kitapçığı hediye etti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Vali Sonel, okullarda düzenlenen törenlere katılarak öğrencilere karnelerini dağıttı. Vali Sonel, merkez ve 7 ilçelerindeki okullarda eğitim ve öğretim gören 9 bin 742 öğrenciye 'Sıfır Atık Sıfır Kayıp' kitapçığı hediye etti.

Vali Tuncay Sonel, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Öğrencilerimiz yarı yıl tatili süresince bol bol dinlenip, kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Çok çalışarak yoğun bir dönem geçirdiniz. Şimdi dinlenme vakti. Bu süre içerisinde kitap okumayı da ihmal etmeyin. Size dağıttığımız 'Sıfır Atık Sıfır Kayıp' kitapçıklarında da çok yararlı bilgiler var. Sizlere faydalı olacağını düşünüyoruz. Hepinize iyi tatiller" dedi.

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