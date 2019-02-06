Vali Şimşek’ten Lösemi hastası Ahmet Arif için kan bağışı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de lösemi Hastası 15 yaşındaki Ahmet Arif Yumurta için Türk Kızılay’ı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’te destek vererek kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay’ı kan toplama aracını ziyaret eden Vali Yılmaz Şimşek, Kızılay il başkanı Bekir Mumcu’dan bilgi aldı. Daha sonra kan bağışında bulunan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Hepimizin bildiği üzere Bir süredir uyumlu kök hücre bekleyen lösemi hastası Ahmet Arif Yumurta isimli kardeşimiz ve onun durumunda olan diğer kardeşlerimize umut olmak için kızılay tarafından 15 gün önce kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatılmıştı. Bizde bugün Ahmet kardeşimize destek için buradayız. Az önce Kızılay başkanımızdan aldığım bilgilere göre Niğdeli hemşerilerim kan bağışına büyük bir ilgi gösterdiler. Aldığımız rakamlarda bu yönde. Az öncede belirttiğim gibi bugün bizlerde kardeşlerimize destek için buradayız. Umarım kardeşimiz için uygun doku biran önce bulunur. Allah Ahmet Arif ve onun durumunda olan kardeşlerimize acil şifalar versin diyorum” dedi.

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