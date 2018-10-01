Vali Şimşek okulları ziyaret etti

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, okulların ihtiyaçlarını ve sorunlarını yerinde görmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.

Niğde Merkez 23 Nisan Havacılar Ortaokulu ve Bor ilçesi Yunus Emre Ortaokulunu ziyaret Eden Vali Şimşek, okul müdürleri ve öğretmenlerle okul güvenliği, trafik, sağlık ve eğitim konularının görüşüldüğü toplantı düzenledi. Toplantıların ardından tek tek sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Şimşek, "Okullarımızın ihtiyaçlarını ve sorunlarını yerinde görmek maksadıyla okullarımızı ziyaret ediyoruz. Çocuklarımızın iyi ve güvenli bir ortamda eğitim alması, eğitimlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması çok önemli. Evlatlarımızın en iyi koşullarda eğitim almalarını sağlamak bizim görevimizdir. Çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Onların başarılı olmalarını sağlamak için bizler de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gayret sarf ediyoruz" dedi.

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