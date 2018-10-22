Vali Şimşek köy ve kasabalarda incelemede bulundu

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, köylerde restorasyonu tamamlanan, devam eden ve restorasyon yapılması planlanan tarihi bina ve camilerde incelemelerde bulundu.

Vali Şimşek, merkeze bağlı Güllüce köyü, köy meydanında bulunan muhtarlıkta vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek Güllüce Köyü Muhtarı Ferhat Songur’dan köyün genel durumu hakkında bilgi alan Vali Şimşek daha sonra köyde bulunan Gül Baba türbesini ve Göllüce Köyü camini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Güllüce köyündeki incelemelerinin ardından Yeşilburç köyünü ziyaret eden Şimşek, tarihi Yeşilburç Kilisesi ve Caminde yaptığı incelemelerin ardından Kültür Müdürü Basri Akdemir’den yapılarda gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan restorasyonlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerine Aktaş Kasabasıyla devam eden Vali Şimşek, restorasyonu tamamlanan ve önümüzdeki günlerde ziyaretçilere açılacak olan Ayasofya ile çağdaş olması nedeniyle tarihi açıdan büyük öneme sahip Andaval Kilisesinde incelemede bulundu. Aktaş Belediye Başkanı Yaşar Çamur’u makamında ziyaret ederek kasabanın genel durumu hakkında bilgi alan Şimşek daha sonra kasaba sakinleri ile bir araya gelerek sorun, görüş ve önerileri dinledi.

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