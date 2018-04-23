Vali Şimşek koltuğunu Ecrin Erdal’a bıraktı

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Selçuk İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Ecrin Erdal’a bıraktı.Vali koltuğuna oturan Ecrin Erdal, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Harun Turhan’ı arayarak, maddi imkanı yetersiz olan çocukların gidebilecekleri çeşitli spor aktivitelerinin yapılması talimatını verdi. İl Emniyet Müdürünü de arayan Erdal, okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemlerinin arttırılarak devam etmesini istedi.Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise "Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Tüm dünya çocuklarına sağlık, mutluluk ve barış dolu bir dünya temenni ediyorum. ‘’ dedi.

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