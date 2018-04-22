Vali Şimşek Kavlaktepe yeraltı şehrinde incelemelerde bulundu

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Çamardı ilçesine bağlı Kavlaktepe köyünde bulunan yeraltı şehrinde incelemelerde bulundu.Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Çamardı Kaymakamı Muhammet Güzel, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktunave ilgili kurum müdürleri ile gerçekleştirilen ilçe ziyarette Vali Şimşek, 1991 yılında Bitlis’te bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışma sonucu şehit olan J. Kd. Üsteğmen Ruhi Aksoy’un evine konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde vefat eden şehidin babası Fahri Aksoy için aileye taziye dileklerini ileten Vali Yılmaz Şimşek, şehidimizin annesi ve yakınları ile sohbet etti. Kavlaktepe Köyü'ndeki ziyaret ve incelemelerinin ardından Vali Yılmaz Şimşek, Çamardı ilçesine geçerek, Çamardı Devlet Hastanesi, Çamardı Halk Eğitim Müdürlüğü, yeni yapılan Hükümet Konağı ve yine 2018 yılında yapımı tamamlanan Öğretmenevinde incelemelerde bulundu.

FOTOĞRAFLI