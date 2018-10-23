Vali Şimşek,  Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti.

Ziyarette Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Altunok’tan devam eden kurslar hakkında bilgi alan Vali Şimşek, meslek edindirmeye yönelik olarak düzenlenen kursların çok önemli olduğunu söyledi. Ziyareti esnasında merkez bünyesinde çeşitli kursların verildiği atölyeleri gezen Vali Şimşek, özellikle okuryazarlık ve meslek edindirme kurslarına gereken desteğin verdiklerini bundan sonrada destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

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