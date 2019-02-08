Vali Şimşek, AR-GE Merkezi inşaatını inceledi

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde yapımı devam eden Ar-Ge merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak’tan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Şimşek, Patates Araştırma Enstitüsünde yapımına devam edilen AR-GE Merkezi ve Laboratuvar kompleksinin Niğde’ye yapılan en kapsamlı ve modern kamu yatırımlarından birisi olduğunu söyledi. Niğde’ye kurulan bu komplekste yapılacak AR-GE çalışmaları ile birlikte patateste yaşanan problemlerin çözüme kavuşması sağlanacağını belirten Vali Şimşek, “Bu yatırım ayrıca Niğde’nin bir bilim ve sanayi şehri olması yönünde atılan önemli adımlardan bir tanesi olacaktır. Yine yapılacak olan AR-GE Merkezi ve yeni laboratuvarlar sayesinde yapılan araştırmalar ve yürütülen faaliyetler de uluslararası düzeyde olacaktır. Yeni kompleksle birlikte enstitünün kapasitesi artırılarak, farklı bölgelerdeki üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu özelliklere haiz yerli ve milli çeşitlerin geliştirilmesi ve çeşit sayısının artırılması sağlanacaktır. Bunun yanında patates tohumluğunda yurtiçi ihtiyacın yerli imkânlarla karşılanması için atılacak en önemli adımlardan biri olacaktır. Tarladan sofraya kadar ki sürede patatesle ilgili yapılacak tüm AR-GE çalışmalarının çıktıları üreticilerimizin ve patates sektöründeki tüm paydaşların faydasına sunulacaktır” dedi.

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