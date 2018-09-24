Vali Şimşek, Açık Kapı’da vatandaşları dinledi

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, Açık Kapı Birimi'ni ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.Gerçekleştirdiği ziyarette Açık Kapı Birimi'nde görevli personellerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Şimşek, “Devlet ile vatandaşlarımız arasındaki diyaloğu en üst seviyeye taşıyabilmek amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından vatandaş odaklı bir hizmet olan ‘Açık Kapı Projesi’ başlatıldı. Valilik binamızın giriş katında hizmet vermeye başladığından bu yana 261 başvuru yapıldı" dedi.VATANDAŞLARIN TALEPLERİ TOPLANIYORVatandaşların Açık Kapı Birimi'nde sorunlarına karşılık verildiğini anlatan Vali Şimşek, "Birimimiz, halkımızın kamu hizmetlerine kolay erişimlerini sağlanması ve başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını hedeflemektedir. Bu proje sayesinde vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişimin kurulmaktadır. Yine vatandaşlarımız elektronik olarak ya da Valilik ve kaymakamlıklarda bulunan açık kapı birimlerine yazılı olarak taleplerini iletilebilir. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile başvuru sahibine en kısa süre içerisinde bildiriliyor” diye konuştu.

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