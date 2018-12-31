Vali Şimşek: Açık Kapı'da yüzde 98 başarı sağladık

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, Açık Kapı Projesi’nde bugüne kadar 544 başvuru yapıldığını ve yüzde 98 oranında başarı sağlandığını söyledi.Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Açık Kapı Projesi ile ilgili özel bir birim oluşturduklarını söyledi. Mayıs ayından beri Açık Kapı Projesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Şimşek, "Vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla yine billboardlarda afişlerimizi astık. Amacımız vatandaşımıza etkin, kaliteli ve hızlı hizmet sunmaktır. Vatandaşlarımızın diğer kamu kurumları arasında bir köprü kurmasını sağlıyor ve bunu da en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Bugüne kadar 544 başvuru gerçekleştirildi ve yapılan bu başvuruları arkadaşlarımız 7 gün içerisinde neticelendiriyor. Vatandaşlarımız Valiliğimize gelip müracaat edebildikleri gibi internet ortamında da başvuru yapabiliyor. Bizlerde haftanın bir günü, Çarşamba günleri Halk Günü düzenliyoruz vatandaşlarımızı dinliyoruz” dedi.

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