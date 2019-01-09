Vali Şıldak'tan uyuşturucuyla mücadele uyarısı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Valisi Hasan Şıldak, uyuşturucuyla mücadelenin sıradan bir mesele olarak ele alınmaması gerektiğini belirterek, "Bu konunun peşini bırakmak yok. Çünkü söz konusu olan çocuklarımızdır, gençlerimizdir, bizden sonraki nesildir" dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, kent merkezi ve ilçelerdeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Öğretmenevi'ndeki toplantıya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören ile kaymakamlar da katıldı. Toplantıda İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucuyla yaptığı mücadele ve Yeşilay Cemiyeti'nin yaptığı çalışmalar hakkında muhtarlara sunum yapıldı. Daha sonra Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın il genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda yaptığı çalışmalar hakkında muhtarlar bilgilendirildi.

Vali Hasan Şıldak, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'nin ve dünyanın kanayan yaralarının en başında uyuşturucu geldiğini söyledi. Şıldak, "Bu yarayla yapılacak mücadele devletimizin bütün desteğinin yanı sıra halkımızın temsilcileri olan sizlerin desteğiyle bu işe gönül vermesi ve inanmasıyla başarılacak bir konudur. Bu konuda kolluk kuvvetlerimiz tarafından çok mücadele yapılıyor. Bu işin üzerine gidiliyor" dedi.

'BU KONUNUN PEŞİNİ BIRAKMAK YOK'

Uyuşturucuyla mücadelenin sıradan bir mesele olarak ele alınmaması gerektiğini kaydeden Vali Şıldak, "Meseleyi biz sıradan bir iş olarak ele alırsak bir adım ilerleyemeyiz. Uyuşturucuyla mücadele ettiğimiz şer odakları çok güçlü, çok komplike çalışıyor. Burada büyük sermaye söz konusu. Terör örgütleri uyuşturucuyla besleniyor. PKK'nın en önemli gelir kalemi uyuşturucudan. Bu kadar hassas izlenmesine, takip edilmesine rağmen ülkemizin bir ucundan bir ucuna gelip alıcı bulabilen bir metadan bahsediyoruz. Mesele sıradan bir mesele değil, bununla biz bir asayiş olayı gibi mücadele edersek başarı kazanamayız. İçişleri Bakanımız bizzat bunu takip ediyor, bu şekilde bunu toplumun her kademesine yayarak ortaya konulan iradeyi onlara da yansıtmak ve destek alarak mesafe aldığımızı hissediyor, görüyoruz. Bu konunun peşini bırakmak yok. Çünkü söz konusu olan çocuklarımızdır, gençlerimizdir, bizden sonraki nesildir. Kararan hayatlar var. Yuvalar yıkılıyor. Hayatlar sönüyor" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra Vali Hasan Şıldak muhtarların sorularını cevaplandırdı.

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