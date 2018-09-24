Vali Şıldak Bucak'ta açılışlara katıldı

Halim AKCA/BUCAK, () - BURDUR Valisi Hasan Şıldak, Bucak ilçesinde çeşitli açılışlara katıldı, meydanda vatandaşa aşure dağıttı.

Bucak Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nın açılışı yapıldı. Törene, Vali Hasan Şıldak, Ak Parti Milletvekili Yasin Uğur, Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, "Bu parkımız daha önce açılmış, sadece park içerisinde bulunan ağaçlar kalmış. Atıl şekildeki bu parkı komple dizayn ettikten sonra içerisine bir de tenis kortu yaptık" dedi.

Konuşmanın ardından parkın açılışı yapıldı, sonrasında Bucak Gençlik ve Spor Kulübü Tenis Takımı kortta gösteri yaptı.

Atatürk Parkı'nın açılışından sonra kapalı pazar yerinde Bucak Belediyesi'nin yaptırdığı yürüyen merdiven açılışı gerçekleştirildi. Yalçın Sezgin, kapalı pazarın üst katında bulunan pazarcı esnafının merdiven çıkışının zor olduğu için müşteri çıkmadığını dile getirildiğini ve ayrıca vatandaşlardan da tepkiler olduğu için yürüyen merdiveni yaptırdıklarını belirtti.

Buradaki programdan sonra eski perşembe pazarı yerine yapılan Meydan Parkı'nın açılışı yapıldı. Milletvekili Yasin Uğur, parkın bölgenin çehresini değiştirdiğini söyledi.

Vali Hasan Şıldak, "Bucak'ın bugün yaptığımız açılışlarda iki yeşil sahaya kavuşması güzel bir şey. Bucak kazandığı bu yeşil alanlarla daha da güzelleşiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak ve beraberindekiler Bucak Belediyesi'nin düzenlediği sünnet şöleni kapsamında sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Vali Şıldak, Cumhuriyet Meydanı'nda Bucak Belediyesi'nin organize ettiği aşure dağıtım programına da katılarak halka aşure dağıttı.

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