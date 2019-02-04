Vali Sezer, KGYS merkezini inceledi

KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) merkezinin işleyişi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek burada KGYS merkezi ile ilgili Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve Şube Müdürü Yasin Demir'den bilgi aldı. Burada konuşan Vali Sezer, 43 ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale'nin aynı zamanda kritik öneme sahip birçok tesise de sahip olduğunu söyledi. Bu açıdan güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde almaları ve personelin yanında teknolojiyi de en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini belirten Sezer, şöyle konuştu: "Kırıkkale KGYS noktasında gayet iyi durumda ve tüm kamera sistemlerimiz çalışıyor. Aynı zamanda sisteme entegre olmayan yerel imkanlarla kurulan kamera sistemleri var. Bunların da sisteme entegresi konusunda arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Jandarmanın da KGYS konusunda kabiliyetlerini artırıyoruz. Yeni yılda hedefimiz asayiş, hırsızlık ve diğer konularda ilin durumunu daha iyi seviyelere çıkarmak. Önümüzdeki ay içerisinde bekçilerimiz de sisteme dahil oluyor." Kırıkkale'de polis ve jandarma bölgelerinde 353 KGYS ile 65 PTS kamerası hizmet veriyor.

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