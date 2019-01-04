Vali Seymenoğlu, vatandaşları dinledi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, Gönen ilçesinde incelemelerde bulundu, muhtarlar toplantısı düzenledi.

Valisi Ömer Seymenoğlu, Gönen ilçesinde görev yapan 15 mahalle ve köy muhtarıyla bir araya geldi. Toplantıda muhtarlara söz veren Vali Seymenoğlu, talepleri dinledi, beraberindeki ilgili birim müdürlerine çalışma yapılması talimatı verdi.

Vali Seymenoğlu, ülke genelinde yürütülen trafik kazalarıyla mücadele konusunda tüm vatandaşların, kamu görevlilerinin yaptığı uygulamalara destek olunmasını istedi. Vali Ömer Seymenoğlu, yapılan bilimsel araştırma ve testlerde emniyet kemeri kullanmanın kazalarda meydana gelen yaralanmaları ciddi oranda azalttığını söyleyerek vatandaşların araç içerisinde mutlaka emniyet kemeri kullanması uyarısında bulundu.

Vali Ömer Seymenoğlu ardından Kızılcık ve Senirce köylerinde vatandaşlarla buluştu. Köylerde talepleri dinleyen Vali Seymenoğlu vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

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