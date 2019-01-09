Vali Seymenoğlu, Sütçüler'i ziyaret etti

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, Sütçüler ilçesini ziyaret ederek kamu kurumlarının temsilcileriyle görüşüp, muhtarlarla toplantı yaptı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Sütçüler ilçesini ziyaret etti. Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu, burada hizmet veren kurumları tek tek gezerek çalışanlarla tanıştı, herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu. Vali Seymenoğlu ardından Sütçüler Kaymakamı Mubin Demirkıran'dan ilçe hakkında bilgi aldı, yapılan hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Sütçüler Belediye Başkanı Mustafa Üstün, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlarla meclis toplantı salonunda bir araya gelen Vali Seymenoğlu, ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Sütçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı da ziyaret eden Vali Seymenoğlu, Başkan Muharrem Özsüt ile görüş alışverişinde bulundu. Vali Seymenoğlu son olarak İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerle sohbet etti.

Vali Ömer Seymenoğlu, 37 mahalle ve köy muhtarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda muhtarlara söz vererek talep ve önerilerini dinleyen Seymenoğlu, iletilen talepleri not alarak ilgilerden çalışma yapmalarını istedi.

Isparta'da devam eden kar yağışıyla ilgili yapılan çalışmalara değinen ve Isparta'da kapalı yol bulunmadığını belirten Vali Seymenoğlu, sürücülerden kış şartlarını göz önüne alarak trafiğe çıkmalarını istedi. Vali Seymenoğlu, "İl Özel İdaresi ekiplerimiz, mücadele araçlarını yollara çıkarmış durumda, buraya gelirken yollarda gördük, çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Biz devlet olarak yollarımızı açık tutmak zorundayız ve bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Vali Seymenoğlu, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde il genelinde belediye başkanı ve muhtar adaylarının seçim yarışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması temennisinde bulunarak seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesinin önemine değindi.

Vali Seymenoğlu, daha sonra çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

FOTOĞRAFLI