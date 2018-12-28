Vali Seymenoğlu Ekonomi Kampüsü'nü inceledi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, kentteki sanayi kuruluşları, yatırımcılar ile KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu tüm kurumları aynı çatı altında birleştiren Ekonomi Kampüsü ve BAKA'nın yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Vali Ömer Seymenoğlu, Ekonomi Kampüsü'nü ziyaret etti. Burada faaliyet gösteren işletmeleri dolaşan ve çalışanlardan bilgi alan Vali Seymenoğlu, merkezi Isparta'da olan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) yeni hizmet binasını da ziyaret etti. Yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerle görüşen Vali Seymenoğlu, Ekonomi Kampüsü incelemesinde ayrıca Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret ederek çalışanlarla tanıştı, işlemler için bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vali Seymenoğlu, üyelerle görüş alışverişinde bulundu.

FOTOĞRAFLI