Vali Şehmus Günaydın oyunu kullandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Valisi Şehmus Günaydın oyunu kullandı.

Vali Şehmus Günaydın, oy kullanmaya eşi Aysel Günaydın ile birlikte geldi. Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi'nde 1289 numaralı sandıkta oy veren Vali Günaydın, "Artık milletimiz son sözü söyleyecek. Demokrasinin güzelliğini yaşıyoruz. Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim ki özellikle kampanya döneminde vatandaşlarımızın ortaya koyduğu sağduyu sayesinde, arkadaşlarımızın aldığı tedbirler sayesinde kampanya dönemini sorunsuz şekilde atlattık. Bu konuda duyarlılık ve özveri gösteren, buna katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşlarımız oylarını kullanıyor. İl merkezimiz, ilçelerimiz, köylerimizde vatandaşlarımız sandık başına giderek vatandaşlık görevlerini yapıyor. Şu ana kadar çok şükür sakin bir ortamda seçim süreci işliyor. Emniyet ve jandarma görevlilerimizin almış olduğu tedbirler en üst seviyededir. Vatandaşlarımızın da buna çok önemli katkısı sonucu şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşamadık" dedi.

Vali Günaydın daha sonra okuldan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI