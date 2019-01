Vali Pekmez’den şehit ailesine ziyaret

ADIYAMAN Valisi Aykut Pekmez, Tut ilçesini ziyareti sırasında 2012 yılında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki polis kontrol noktasına PKK'lı terörstmler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Polis Memuru Mahmut Kayan’ın ailesini ziyaret etti.

Tut ilçe merkezinde ikamet eden şehit ailesini ziyaret sırasında Vali Aykut Pekmez’e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve Belediye Başkanı Cemal Avcı eşlik etti. Her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunun belirten Vali Aykut Pekmez, "Bizler şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin her zaman yanındayız. Sizlerin gönlümüzde müstesna bir yeri vardır. Şehitlerimizin anne-baba, eş ve çocukları devletimizin ve milletimizin en kıymetli emanetleridir. Onların bu vatan için yaptığı fedakârlığı ve haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Her türlü ihtiyaçlarınızda kapılarımız şehit ailelerimize sonuna kadar açıktır. Kahraman şehidimiz Mahmut Kayan vatanımızın bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek için gözlerini kırpmadan şehadet şerbeti içti. Şehit olurken de bizlere emanet olarak ailelerini bıraktı. Bizde bu emanete her zaman sonuna kadar sahip çıkacağız. Kapımız sizlere sonuna kadar açıktır. Vatanı, milleti ve bayrağı için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI

