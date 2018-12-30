Vali Pekmez'in eşinden Yemen'e destek çağrısı

ADIYAMAN Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, Yemen’e yardım için kentteki kamu kurum ve kuruluşu amirlerinin eşleri ile bir araya geldi.

Adıyaman’da görev yapan kamu kurum ve kuruluşu amirlerinin eşleriyle kahvaltıda bir araya gelen Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, programa katılan konuklardan Yemen için başlatılan yardım kampanyasına destek olmalarını istedi. Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıda konuşan Yeşim Pekmez ülke olarak Yemenlilerin yaşadığı insanlık dramına duyarsız kalmadıklarını belirterek, "Yemen’de çocuklar başta olmak üzere 22 milyon insan dünyanın en büyük açlık felaketiyle karşı karşıyadır. Birleşmiş Milletler raporuna göre her 10 dakikada bir çocuk açlıktan ve hastalıktan ölüyor. Açlık, susuzluk ve hastalığın hüküm sürdüğü Yemen'de yaşanan insanlık dramına sessiz ve duyarsız kalamayız. Bugün sizlerle toplanmamızın amacı Yemenli kardeşlerimizin yaralarının sarılmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmaktır. Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlarımız Yemenli kardeşlerimize yardım etmek için adeta seferber oldular. Türkiye, tarih boyunca kendisinden destek bekleyen mazlumlara aidiyeti ne olursa olsun her zaman yürek kapılarını açık bırakmıştır. Gelin hep beraber Yemen'e sahip çıkarak kardeşlerimizin gözyaşlarının sel olmasını önlemeye gayret edelim" dedi.

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