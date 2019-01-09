Vali Özkan’dan 10 Ocak mesajı

KAHRAMANMARAŞ Valisi Vahdettin Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma hakkının düşünce özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu ifade eden Vali Vahdettin Özkan, mesajında şunları kaydetti:

"Gazetecilik mesleği de büyük fedakârlık isteyen ve zor şartlarda yapılan bir meslektir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz, birçok zorluğa rağmen bizleri; büyük bir özveriyle sorumluluk duygusu içinde aydınlatmaya çalışmaktadırlar.

Şehrimizin, sosyal ve kültürel özelliklerini tanıtan, gelişimine her anlamda katkı sağlayan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında başarılarının devamını dilerim."

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