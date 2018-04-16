Vali Özdemir: Edirne'ye fotoğraf platformları koyacağız

EDİRNE Valisi Günay Özdemir, turistler ve fotoğraf sanatçılar için kentte belirli noktalara fotoğraf çekim platformları kuracaklarını, böylelikle Edirne'nin tarihi eserlerinin güzel şekilde fotoğraflanabileceğini söyledi.

Edirne'de 42'nci Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'nda Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) işbirliğiyle Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından fotoğraf sergisi açıldı. Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen kutlama programının ardından Vali Günay Özdemir'in de katılımıyla açılan fotoğraf sergisine İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, EFOD Başkanı Serdar İyiiz ve çok sayıda fotoğrafsever katıldı. Serginin açılışının ardından konuşan Vali Günay Özdemir, tarihi eserleriyle Edirne'nin fotoğrafçılar için eşsiz bir yer olduğunu dile getirdi. Sergiyi gezisi sırasında oluşan fikri de paylaşan Özdemir, turistler ve fotoğraf sanatçıları için kentte belirli noktalara platform kuracaklarını belirtti. Vali Özdemir, ""Fotoğraf çekme noktaları belirleyip oralara platformlar koyacağız. Böylelikle kentimize gelen turistler ve fotoğraf sanatçıları buraları kullanarak kentteki tarihi eserleri güzel bir şekilde fotoğraf çekebilecek. Gelen turistlerimiz bütün tarihi eserlerimizi nerelerden daha güzel çekecekse oraları belirleyeceğiz ve oralara fotoğraf çekim noktaları koyacağız. Bu çekim noktalarıyla ilgili fotoğraf sanatı derneğimiz ve kültür müdürlüğümüz bir çalışma yapacak ve ardından platformları koyacağız" diye konuştu.



Yapılacak çalışmanın oldukça faydalı olacağını belirten EFOD Başkanı Serdar İyiiz de, Edirne'nin tarihi eserleri açısıdan her açıdan farklı güzelliklere sahip olduğunu dile getirdi.



