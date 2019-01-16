Vali Osman Kaymak: Her şey lehimize işliyor

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN,() - SAMSUN Valisi Osman Kaymak, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve daimi listeye girmek için gün sayan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin kentin gözbebeği olduğunu belirtti. Vali Kaymak, Haziran'da İran’da gerçekleşecek toplantıda alınacak karar ile Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin daimi listeye girebileceğinin sinyalini de verdi.

15 Nisan 1998 tarihinde RAMSAR Sözleşmesi ile doğal SİT alanı ilan edilen, yüzde 80-85 ‘i 1'inci derece SİT alanı kapsamında koruma altında olan ve doğal özellikleri bakımından Dünya Mirasları Listesi’ne aday durumdaki 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerini kapsayan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, daimi listeye girmeye hazırlanıyor. Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin koordinesinde ciddi çalışmalar yürütülen ve bölge halkının da desteği ile korunuyor.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti için Haziran ayı içerisinde İran’da gerçekleşecek UNESCO toplantısında son kararın verileceğini söyledi. Vali Kaymak, “Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Samsun’un kalbi olabilecek nitelikle bir değer. Bu değerimizle gurur duyuyoruz. Bölgemizin UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne aday olması bizleri oldukça heyecanlandırıyor. Bu bağlamda ciddi çalışamalar yürütüyoruz. Haziran ayında İran’da gerçekleşecek UNESCO toplantısında, deltamız için son karar verilecek. Yaptığımız çalışamalara göre; her şeyin bizim lehimize işlediğini görüyoruz. Dünya Mirası Listesi’ne girdiğimizde, Kızılırmak Cenneti Kuş Cenneti’ni tüm dünya tanıyacak. Samsun’un tanıtımı açısından da büyük fayda sağlayacak olan bu adım, bölgeye yerli ve yabancı ziyaretçi akını gelmesinin yolunu açacaktır. Atalarımızdan aldığımız bu emaneti layıkıyla korumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz, gelecek nesillerimize aktarmak için çabamız sürüyor. İnşallah Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Dünya Mirası olarak tescillenecek” diye konuştu.

BAŞKAN TAŞKIN: DELTANIN FAHRİ POLİSİYİZ

Yörükler Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Taşkın da, bölgede avcılığa karşı olduklarını vurgulayarak, "Biz bu bölgede kaçak avcılığa kesinlikle karşıyız. Biz gerektiği zaman Samsun ve çevre illerden gelen yabancı avcıları direkt Jandarma ekiplerine bildiriyoruz. Şu anda plakalı kayıklar haricinde hiç bir kayık burada avlanamıyor. Saat 18:00 olduğunda tüm kayıklar kooperatifimizin önüne çekiyor. Jandarma ekiplerimiz gelip, kontrol ediyorlar. Bu bakımdan balıkçımız bu konuda çok duyarlıdır. Konu sadece balık değil, bizler bilinçliyiz. Biz aslında fahri polisiyiz. Buranın sürekliliği olması için korumamız gerekiyor. Kaçak avcılığı önlemek için bizler de çalışıyoruz. Bu konuda duyarlıyız” dedi.

‘KAÇAK AVLANANIN RUHSAT VE ÜYELİĞİNİ İPTAL EDİYORUZ’

Deltayı korumak için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini de anlatan Taşkın, "Yönetim Kurulu olarak kaçak avcılık yaptığı tespit edilen ruhsatlı balıkçılarımızın kayık ruhsatları ve üyeliklerinin iptali hakkında bir karar aldık. Tüm üyelerimizem bunu tebliğ ettik. Delta bizim ve tüm Samsun’a aittir, burayı korumak ve göz kulak olmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz” ifadesinde bulundu.

ÇAKIR: KORUMAYI GÖREV OLARAK GÖRÜYORUZ

Yörükler Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Başkan Yardımcısı Mehmet Çakır ise güvenlik güçlerinde yardımcı olduklarını hatırlatarak şunları söyledi:

"“Uzun yıllardır deltada balıkçılıkla uğraşıyoruz. Buradaki tüm balıkçılar köyümüzün insanıdır. Deltada balık avlamanın yanı sıra, korumayı da kendimize bir görev olarak görüyoruz. Buraya kaçak avcı geldiğinde, giysisinden tipinden hemen anlayoruz. Bugün bile tekne ama geldi indirtmedik. Milli Parkları ve Jandarma ekiplerimizi aradık. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Sadece balık değil diğer hayvanların avlanması konusunda da da güvenlik güçlerimizin yanındayız. Gece evimizde uyurken bile çevredeki sesleri dinliyoruz, olumsuz bir durum varsa ya biz müdahale ediyoruz ya da gücümüz yetmezse güvenlik güçlerimize bildiriyoruz”

KIZILIRMAK DELTASI, KUŞ CENNETİ

Samsun Kızılırmak Deltası, yaklaşık 357 yabani kuş türü, manda, yılkı, balık, sürüngen vb. çeşitleri yanında zengin bitki örtüsüyle korunmaya değer bir habitatı içerisinde bulundurmaktadır. Deniz, ırmak, göl, sazlık, bataklık, çayır, mera, orman, kumul ve tarım alanları gibi farklı yaşam alanlarını (habitatları) bir arada bulundurması, deltayı eşine az rastlanır derecede önemli kılıyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin adaylık dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlandı.

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