Vali Mahmut Demirtaş,muz serası ile Paketleme Fabrikalarında incelemelerde bulundu.

ADANA,()-ADANA Vali Mahmut Demirtaş, Mıdık, Camuzcu, Salmanbeyli, Dervişler ve Çaputçu Mahallelerinde üretici, muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelmesinin ardından, muz serası ile Karataş yolunda faaliyet gösteren Eşmeler Paketleme Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sırasında muz serasının sahipleri ve paketleme tesisi yetkililerinden bilgi alan Vali Mahmut Demirtaş, kentteki tarımsal faaliyetlerin destekçisi olmaya devam edeceklerini ve üreticilerin daima yanlarında olacaklarını vurguladı.

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