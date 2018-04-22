Vali Mahmut Demirtaş’ın 23 Nisan Kutlama Mesajı

ADANA,()- ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, 23 Nisan 1920 tarihinin, vatanın dört bir tarafının işgal edildiği, milletimizin yok olmanın eşiğine geldiği bir dönemde, yeniden dirilişin, simgesi olduğunu söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir” parolasıyla başlayan milli mücadelenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla taçlandırıldığı, aziz milletimizin bağımsızlığından ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya bir kez daha gösterildiği kutlu bir zaman dilimidir. Tarihin her sayfasında şanla, şerefle yerini alan milletimiz, istiklal aşkı ve istikbalde de var olma arzusunun önünde hiçbir gücün mukavemet gösteremeyeceğini 15 Temmuz hain darbe girişimini bertaraf ederek bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde özgür yaşama iradesini hedef alan alçak darbe girişimine karşı Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletimizle birlikte verdiği mücadele “Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir” anlayışının tüm benliğimizde yer ettiğinin de en güzel göstergesidir. Ulusal egemenliğimizin tescillendiği 23 Nisan, Atatürk tarafından çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir. Atatürk, dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek lider; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da dünyada kutlanan yegane çocuk bayramıdır. UNESCO'nun 1979 yılını 'Dünya Çocuk Yılı' olarak ilan etmesinin ardından, 39 yıldan bu yana 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarıyla bir arada, büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Dünya’da savaşların sona ermesi, gözyaşının dinmesi ve dünya barışı adına, geleceğin büyükleri olan dünya çocuklarının bu gün vesilesiyle bir araya gelmeleri, çocukça bir masumiyetle birbirleriyle kucaklaşmaları geleceğin dünyası adına büyük anlam taşımaktadır. Milletimizin, Adanalı hemşerilerimin, tüm dünya çocukları ile birlikte yarınlarımızın umudu evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."

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