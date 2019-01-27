Vali Mahmut Demirtaş, yeni huzurevi binasında inceleme yaptı

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, yapım çalışması tamamlanan ve geçici teslimi yapılan Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.Mevcut huzurevinin yanındaki alanda 150 kişi kapasiteli olarak inşa edilen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatı hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç'tan, bilgiler alan Vali Mahmut Demirtaş, huzurevinin Adana'ya kazandırılmasından dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ile emeği geçenlere teşekkür etti.İncelemeleri sırasında, Huzurevine adı verilen Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Demirtaş, Adana Valiliği olarak, sosyal konularda tespit edilen eksiklikleri tamamlamak için gerekli çabayı göstermeye devam edeceklerini vurgulamasının ardından, yeni huzurevi binasından ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

