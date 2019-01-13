Vali Mahmut Demirtaş, taksici esnafıyla bir araya geldi

ADANA,()-ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, taksi sürücüleriyle sohbet edip sorunlarını dinledi.

Seyhan ilçesindeki bir taksi durağında vatandaşlara ulaşım hizmeti veren taksi sürücüleriyle bir araya gelen Vali Mahmut Demirtaş, sohbet ettiği esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu ve taleplerini dinledi.

Vali Demirtaş, esnaf ve vatandaş buluşmalarını kararlılıkla sürdürmeye, dile getirilen taleplerin takipçisi olmaya devam edeceğini ifade etti.

Ziyaret, Vali Mahmut Demirtaş'ın taksi sürücüleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

FOTOĞRAFLI