Vali Mahmut Demirtaş, şehit kardeşinin düğün törenine katıldı

Adana,() - ADANA Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan Polis Memuru Yunus Uğur’un kardeşi Emre Uğur ile hayatını birleştirdiği Gizem Abay’ın düğün törenlerine katıldı.

Yeni Baraj Mahallesi’ndeki Elit Balo Salonu’nda düzenlenen düğün törenine Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, genç çiftin aileleri ve yakınları, çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Şehitlerin ruhlarına duaların okunduğu ve Demirtaş çiftinin nikah şahitliği yaptığı düğün merasiminde, genç çiftin nikahını Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek kıydı.

15 Temmuz Şehidi Polis Memuru Yunus Uğur’un kardeşi Emre Uğur’un buruk düğün sevincine ortak olan Vali Demirtaş, şehitlere bir kez daha Allah’tan rahmet diledi ve şehit ailelerine devlet ve millet olarak daima sahip çıkılacağını vurguladı.

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