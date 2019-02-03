Vali Mahmut Demirtaş Kozanda Taziyeye Katıldı

Ali GÖKDAL (KOZAN),(Adana),() - ADANA Valisi Mahmut Demirtaş Adana’nın Kozan

ilçesinde Ankara'da yaşarken yaşamını yitiren emekli sayıştay müfettişi İsmail Onbaşıoğlu için kurulan taziye kadırını ziyaret etti.

Kozan ilçesinde aile mezarlığına defnedilen Onbaşıoğlu’nun taziye çadırı Şevkiye mahallesi 50. Yıl lisesi yanındaki Bahadır sokak üzerinde kuruldu. Taziyeye çadırını ziyaret eden Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İsmail Onbaşıoğlu’nun kardeşleri Hacı ve Muhammet Onbaşıoğlu’na başsağlığı dileklerinde bulundu. Onbaşıoğlu ile Vali Demirtaş’ın yıllar önce Ankara’da arkadaşlık ettiği öğrenildi. Taziye ziyaretine Kozan kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan garnizon komutanı Ahmet Eroğlu’da katıldı.

FOTOĞRAFLI