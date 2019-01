Vali Mahmut Demirtaş, ilçe kaymakamları ile bir araya geldi.

ADANA, () - ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, ilçelerin genel durumunu, yatırımları ve hizmetleri değerlendirmek üzere ilçe kaymakamları ile bir araya geldi.

Çukurova Kalkınma Ajansında gerçekleşen toplantıda değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, kaymakamlardan ilçeler hakkında bilgiler aldı. Adana’yı daha yaşanabilir bir kent noktasına taşıyabilmek, vatandaşlara en hızlı ve kaliteli kamu hizmetini sunabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışılması gerektiğine değinen Vali Demirtaş, vatandaşların sorunlarını çözme ve taleplerini yerine getirme hususunda iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini belirtti. Demirtaş, "Yaptığınız her işte, başlattığınız her projede, attığınız her adımda bakış açınız bu güzel toprakların insanlarına hizmet etmek olmalıdır. Alacağımız her kararın ülkemizin ve milletimizin istikbaline tesir edeceği bilincini aklımızdan asla çıkarmamalıyız. Bu bağlamda biz mülki amirlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Adana’mızın sahip olduğu potansiyelleri harekete geçirerek tüm ilçelerimizde bir kalkınma sağlamak için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız" dedi.



