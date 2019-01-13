Vali Mahmut Demirtaş, Halk Kütüphanesini ziyaret etti

ADANA.()-ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, "Millet Kıraathanesi" olarak 7 gün 24 saat hizmet veren İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru ile kütüphane yetkililerinin hazır bulunduğu ziyaret sırasında öğrenci ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Mahmut Demirtaş, okumanın ve araştırmanın önemine dikkat çekti.

Vali Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında, okuma kültürünün geliştirilip yaygınlaşması, vatandaşların kütüphanelerden daha fazla faydalanmalarının sağlanması ve kütüphanelerin toplumdaki cazibesinin artırılması amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hayata geçirilen projenin önemli ve yararlı olduğunu belirtti.

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