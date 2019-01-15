Vali Mahmut Demirtaş, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret etti

ADANA, () - ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Vali Mahmut Demirtaş, ziyaret ettiği BTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay'dan, üniversitenin genel durumu ve gerçekleştirilen akademik çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler aldı. BTÜ Rektörü Prof.Dr.Mehmet Tümay'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden Vali Demirtaş, birer bilim yuvaları olan üniversitelerle daima diyalog halinde olmaya devam edeceklerini vurguladı ve tüm akademisyenler ile öğrencilere başarılar diledi.

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