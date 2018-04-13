Vali Mahmut Demirtaş, Bakan Ömer Çelik'i Ankara'da ziyaret etti

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'i Ankara'daki makamında ziyaret etti.AB Bakanı Ömer Çelik'in nezdinde, kentte son yıllarda önemli bir ivme kazanan yatırımlardan dolayı hükümet yetkililerine teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş, Adana Valiliği olarak hedeflenen gelişmeyi sağlamak doğrultusunda ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini söyledi.Vali Mahmut Demirtaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ise Adana'nın hak ettiği hizmetlerle buluşması için ellerinden gelen gayreti göstermeye ve bu konudaki projeleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

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