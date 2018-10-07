Vali Mahmut Demirtaş, Adana Havalimanı'nı inceledi

ADANA, () - ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Havalimanı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Mahmut Demirtaş, aynı zamanda Havaalanı Amiri olan Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ile diğer yetkililerden, gerçekleştirilen çalışmalar ve idari hizmetler hakkında bilgiler aldı. Adana Havalimanı'nın, ulaşım sektöründe çok önemli bir misyonu yerine getirdiğine dikkat çeken Vali Demirtaş, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz'un şahsında tüm havaalanı yetkilileri ve çalışanlarına görevlerinde başarılar dilerken vatandaşlara da hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.

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