Vali Kaymak’tan ‘Turizm Haftası’ mesajı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () – SAMSUN Valisi Osman Kaymak, 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle mesaj yayınlayan Samsun Valisi Osman Kaymak, turizmin iş istihdamı ve kazandırdığı ekonomik gelirleri ile ülkelerin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayan sektörlerin başında yer aldığını belirtti. Vali Kaymak yayınladığı mesajda; “Turizm, Ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra, insanların ve toplumların birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında da önemli bir araçtır. Atatürk’ün Ulusal Kurtuluş Mücadelesini başlattığı ve bu yolda ilk adımı attığı Samsun doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri, deniz, kara, hava, demiryolu ulaşım imkanlarıyla Karadeniz Bölgesi’nin turizm potansiyeli en yüksek illerinden biridir” dedi.

2017 yılında Samsun’a 470 bin 521 turistin geldiğini belirten Vali Kaymak, “Bu tarihi birikime sahip Samsun, bugün kayak turizminden termal turizmine, sağlık turizminden doğa ve deniz turizmine kadar birçok üstünlüğü aynı anda konuklarına sunmaktadır. Samsun, ilan edilen turizm merkezleriyle bölgenin turizm odağı olduğunu tescillemiştir. İlimizde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesine giren dünyadaki nadir doğal alanlardan biridir. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yüzlerce farklı kuş türüne ev sahipliği yapan bir alandır. Burayı çok hızlı bir şekilde Samsun’un nadide bir değeri haline dönüştürmek amacındayız. İlimizde, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgeli otel sayısı 29, oda sayısı bin 962, yatak sayısı 3 bin 943’tür. 2017 yılında 407 bin 900’si yerli, 62 bin 621'i yabancı olmak üzere toplam 470 bin 521 kişi ilimizi ziyaret etmiştir. Ayrıca, ilimizde turizm işletme belgeli 12 lokanta, yatırım belgeli 4 tesis ile 68 adet seyahat acentesi bulunmaktadır” diye konuştu.

KRASNODAR’A YAPILA UÇAK SEFERİ SAMSUN İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Krasnodar’a yapılan uçak seferinin Samsun için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Vali Kaymak, “Tarihi ve kültürel değerlerimizin yanında, turizm çeşitliliğini çoğaltarak özellikle yayla, kış sporu ve termal alanlarında Samsun ilini Türkiye genelinde daha da ön plana çıkarmak önceliklerimiz arasındadır. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Samsun-Krasnodar uçak seferlerinin ilimizin Rusya ile dış ticaretini ve turizmini canlandırmak adına büyük bir fırsat olacağına ve bu uçuşların hem kent, hem de ülke ekonomisi ve turizmi için uzun vadede büyük bir getiri sağlayacağına inanıyorum. İlimizin turizmini geliştirmek için hep birlikte ve ortak hareket etmemiz gerekmektedir. Bu nedenle; rehberinden otel işletmecisine, belediyesinden kaymakamlıklarımıza, çiftçimizden sağlık personeline, yatırımcılarımızdan esnafa kadar tüm sorumlular dayanışma ve birlik içerisinde hareket etmek zorundadır. Bu düşüncelerle 2018 turizm sezonunun ülkemize, milletimize, ilimize ve turizm sektöründe yer alan otel, acente ve tüm işletmelere hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

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