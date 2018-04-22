Vali Kaymak'tan 23 Nisan mesajı

SAMSUN, () - SAMSUN Valisi Osman Kaymak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayarak, bayramın, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Samsun Valisi Osman Kaymak, bayramın dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yılını kutlamanın onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Atatürk, çağdaş uygarlık seviyesinin aşılmasında, geleceğimizin teminatı ve milletimizin en değerli varlığı olarak gördüğü çocuklarımıza, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı armağan ederek onlara duyduğu güveni, sevgiyi ve verdiği önemi göstermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Çocuklarımızın bu sorumluluğun bilinci ile hareket ederek çalışacaklarına, cumhuriyetimizi lider ülke yaparak yaşatacaklarına, aydınlık yarınlarımızın mimarları olacaklarına inancımız sonsuzdur. Bizlerde ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya yönelik tüm çabalarında onlara destek verecek, her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Vali Kaymak, kutlama mesajında şunları söyledi:

Çocuklar, sizler ülkemizin geleceği, milletimizin umudusunuz. Ulusumuzun en değerli varlığı çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidirler. Sevgi dolu yüreğiniz, hoşgörünüz ve iyi niyetiniz barışın temelini oluşturacaktır. Başarılı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmanızı istiyoruz. Nitelikli bir eğitim almanız, kendinizi geliştirmeniz, hayatın tüm güzelliklerini yaşayabilmeniz ve her zaman gülebilmeniz için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Hepinizi çok sevdiğimizi ve güvendiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Başarılarınız ve mutluluğunuzun daim olması, en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

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