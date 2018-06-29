Vali Kaymak, Çorum'da düzenlenen OKA toplantısına katıldı

SAMSUN, () - SAMSUN Valisi Osman Kaymak, Çorum’da düzenlenen Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Haziran ayı toplantısına katıldı.



Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Haziran ayı toplantısı Çorum'da düzenlendi. OKA Dönem Başkanı Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman’ın başkanlığı ve Çorum Valisi Necmeddin Kılıç’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Samsun Valisi Osman Kaymak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. OKA Dönem Başkanı Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, toplantıda yaptığı konuşmada "Değerli yönetim kurulu üyeleri, bildiğiniz üzere, turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacı ile 2018 yılı bütçesinden desteklenmek üzere toplam hibe desteği 28 milyon lira olan Turizmin Altyapı Mali Destek Programı ile Organize Sanayi Bölgelerinde Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programına yapılan proje başvurularına yönelik bağımsız değerlendirme süreçleri tamamlanmış ve kazanan projeler ajansın web sitesinde ilan edilmiştir. Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Destek Programı için 4 ilde başarılı bulunan 33 adet proje için toplam 20,8 milyon TL hibe desteği verilerek uygulamaya konulan 33 adet yatırım projesinin, proje sahipleri tarafından sağlanacak öz katkılarla birlikte toplam bütçesi 41.3 milyon TL'dir. Organize Sanayi Bölgelerinde Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı için başarılı bulunan 11 adet proje için 7,2 milyon TL hibe desteği verilerek uygulamaya konulan 11 adet yatırım projesinin proje sahipleri tarafından sağlanacak öz katkılarla birlikte toplam bütçesi 12.8 milyon TL'dir" diye konuştu.

Vali Toraman’ın konuşmasının ardından toplantı mali destek programlarının uygulama süreçleri, yatırım destek ofisleri çalışmaları, teknik destek ve fizibilite desteği uygulamaları, güdümlü proje destekleri çalışmaları, ajansın aylık faaliyetleri ve aylık bilançosu, Samsun Vezirköprü Şahinkaya Kanyonunda düzenlenecek '2018 Yılı Falcon Fest' turizm ve tanıtım etkinliği, Travel Turkey (İzmir), EMİTT (İstanbul) ve YÖREX (Antalya) Turizm Fuarlarına Bölge olarak katılım sağlanması konularında yapılan bilgi sunumlarıyla devam etti.



FOTOĞRAFLI



