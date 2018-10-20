Vali Karaloğlu yetim aileleriyle bir araya geldi

ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, yetim çocuklar yararına Genç Gönül Elçileri Derneği tarafından düzenlenen kermese katıldı.

Kermese Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, Genç Gönül Elçileri Derneği üyeleri ve yetim aileleri katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesinde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Gönül Elçileri Derneği'nin yetim yavrularımıza yardım amacıyla düzenlediği bir organizasyon. Bugün herkes kendi imkânlarıyla bir şeyler orta koyup gelmiş. Bu kermeste toplanan tüm para yetim yavrularımızın annelerine teslim edilecek" dedi.

'GENÇLERİN YETİM KARDEŞLERİ İÇİN ÇALIŞMASI ÇOK KIYMETLİ'

Organizasyonun içinde gençlerin olmasının en önemli nokta olduğuna vurgu yapan Münir Karaloğlu, "Gençlerin, yetim kardeşlerini dert edinip, onlar için bir şeyler ortaya koyması çok değerli ve kıymetlidir. Bu genç arkadaşlarımız, çocuklarımızla her hafta sonu bir araya gelip ders verip, sosyal faaliyetlerde bulunuyorlar. Çocuklar da aileler de çok mutlu" dedi.

Eşini kaybetmiş anne ve yetim çocuklara yardımcı olmak için projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Sevim Karaloğlu ise şunları kaydetti:

"Projede yer alması için üniversite öğrencileriyle görüştük, onlardan yavrularımıza rol model olmalarını istedik. Öğrencilerimiz de projemizde yer almak istedi ve gönüllerini ortaya koyarak çalıştılar. Projemiz çok güzel sonuçlar verdi bunu ailelerimizden gelen geri dönüşlerle de çok net gözlemledik. Genç gönül elçilerimizin vermiş olduğu destekle aileler, çocuklarının daha sosyal, okulda daha başarılı olduklarını dile getirdi. Bize gönülleriyle gelen öğrencilerimize ve projemizde emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Vali Münir Karaloğlu ve beraberindeki protokol üyeleri yapılan duanın ardından kermesin açılış kurdelesini keserek, stantları dolaştı.

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