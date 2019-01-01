Vali Karaloğlu, yeni yıla yolda girdi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 2019'a görev başında giren kamu personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Karaloğlu, ziyaret kapsamında kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki jandarma karakoluna seyir halindeyken saatler gece yarısını gösterince yeni yıla yolda girdi.

Vali Münir Karaloğlu, 2018'in son saatlerinde, yeni yıla görevi başında çalışarak giren kamu personeli ve hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk bölümündeki hastaları ziyaret eden Vali Karaloğlu, buradaki hasta çocuklara çikolata ikram edip kitap ve oyuncak hediye etti. Hasta çocukların durumuyla ilgili bilgi alan Vali Karaloğlu, yeni yılın çocuklara ve şifa bekleyen tüm hastalara sağlık getirmesini diledi.

Vali Karaloğlu, ardından 3.Piyade Eğitim Ve Tugay Komutanı P.Alb. Tuncay Polat, Başsavcı Halil İnal, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Alb. Sezai Özkurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici ve bazı kurum müdürleriyle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geldi. Burada görevli personelin yeni yılını kutlayan Vali Karaloğlu, personele çikolata ikram etti, çağrı merkezindeki yoğunlukla ilgili bilgi aldı.

ŞEHİT BABASINA EMEKLİLİK PLAKETİ

Vali Karaloğlu ve beraberindekiler daha sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na geçti. Görevi başındaki itfaiye erleriyle bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu, kent genelindeki yangınlarla ilgili bilgi aldı. Karaloğlu, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde Ankara'da şehit düşen Muhammet Oğuz Kılınç'ın adının verildiği ve Kılınç'ın babası Zeki Kılınç'ın da polis memuru olarak görev yaptığı polis merkezine geldi. Burada polis memurlarıyla görüşen Vali Karaloğlu, emekli olan Zeki Kılınç'a emekliliğe ayrılması nedeniyle plaket verdi. Zeki Kılınç, emniyet teşkilatına hizmet ettiği ve şehit babası olduğu için çok gururlu olduğunu söyledi.

EMNİYET KEMERİ YOKLAMASI YAPTI

Vali Karaloğlu, polis merkezi ziyaretinin ardından beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Antalya-Isparta karayolu üzerinde gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı. Uygulama noktasındaki jandarma ve bölge trafik ekiplerinin yeni yılını kutlayan Karaloğlu, durdurulan araçlardaki sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti. Emniyet kemeri takılı yolculara ve sürücülere çikolata ikram eden Karaloğlu, sürücü ve yolculara emniyet kemerinin kaza anındaki önemini anlattı.

YENİ YILA YOLDA GİRDİ

Vali Karaloğlu yeni yıl ziyaretinin son durağı olan Aksu ilçesindeki Yeşilkaraman Jandarma Karakolu'na doğru harekete geçti. Kent merkezinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan karakol için konvoyla birlikte seyir halinde olan Vali Karaloğlu, saatler gece yarısını gösterdiğinde yolda olduğu için 2019'a trafikte seyir halindeyken girdi. Jandarma karakoluna gelen Vali Karaloğlu, buradaki görevli askerlerden ve karakol komutanından bölgeyle ilgili bilgi aldı. Vali Karaloğlu, askerlerin yeni yılını kutladıktan sonra yeni yıl ziyaretlerini sona erdirdi.

2018'İ REKORLARLA KAPATTIK

Yeni yıl için bir de mesaj veren Vali Karaloğlu, 2019 yılının barış, sağlık ve huzur dolu geçmesini dilediğini söyledi. Yeni yıla görevi başında girenlerin çok önemli bir iş yaptığını belirten Vali Karaloğlu, “2019'u karşılıyoruz. Bu yıl hem bizler hem ailemiz, şehrimiz ülkemiz ve insanlık için 2018'dan daha pozitif geçsin. Daha az gözyaşı ve krizlerin olduğu bir yıl olsun. Antalya'da bunun için gayret ediyoruz. 2018'i rekorlarla kapattık" dedi.

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