Vali Karaloğlu okul yaptıran hayırseveri onurlandırdı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, anne ve babasının adını taşıyan okul yaptıran işadamı Mustafa Yılmaz'a onur belgesi vererek teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geçen dönem CHP'den meclis üyesi olan Teknikeller firmasının sahibi Mustafa Yılmaz, hayata veda eden annesi Neriman ile babası Erol Yılmaz adına Ahatlı Mahallesi'nde Sosyal Bilimler Lisesi yaptırdı. Geçen ay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla okulun açılışı yapıldı. Vali Münir Karaloğlu, makamında ağırladığı işadamı Mustafa Yılmaz'a eğitime verdiği destekten dolayı onur belgesi verdi.

OKULUN SPOR SALONUNU ANTALYASPOR KULLANACAK

Diğer yandan okulun spor salonunu, okulun kullanımı dışında Antalyaspor'un kullanması için Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalyaspor Kulübü Derneği arasında protokol imzalandı. Vali Karaloğlu, okulun sosyal donatı alanlarının mükemmel olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Protokolle spor salonunu okul kullanımı dışında kulübün sporcuları kullanacak. Antalya'daki bütün okulların spor salonları mahalledeki kulüplerin ve gençlerin hizmetinde" dedi.

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır da amatör branşlarda lisanslı sporcuların burada spor yapacağını kaydetti. Tanır, "Anadolu'da 12 branşta faaliyet gösteren tek kulübüz. Liglerde de mücadele ediyoruz. Bu salon başarılı gençlerin yetişmesini sağlayacak" diye konuştu.

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