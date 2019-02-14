Vali Karaloğlu'nun desteğiyle sağlığına kavuştu

ANTALYA, () - BURSA'da geçirdiği trafik kazası sonrasında yatağa bağlı yaşayan Akif Uyar (34), Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun desteğiyle getirildiği Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde geçirdiği bir dizi ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bursa'nın Karcabey ilçesinde 2011 yılında geçirdiği trafik kazasında çeşitli yerlerine aldığı darbelere bağlı ağır yaralanan Akif Uyar'ın kalbi durdu. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Uyar, hastanede tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan Uyar, yürüme yetisini kaybetti. Yatağa bağlı hale gelen Akif Uyar, yeniden yürüyebilmek için Bursa'da bir dizi ameliyat oldu ancak sonuç alınamadı.

Antalya'ya taşınan Akif Uyar, geçen yıl Vali Münir Karaloğlu'na mektup yazarak, kendisine çarpan sürücünün bulunmasını ve adalet önünde hesap vermesini talep etti. Vali Karaloğlu ziyaret ettiği, Uyar'ın durumuna kayıtsız kalmadı ve tedavi için girişimde bulundu. Vali Karaloğlu'nun görüştüğü AÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın yakından ilgilendiği Akif Uyar, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yaklaşık bir yıl süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan ve yeniden yürüyen Akif Uyar, annesi Emine Uyar ile Vali Karaloğlu'nu ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kazadan sonra kalbinin durduğunu, sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak kendisine hayata döndürdüğünü belirten Akif Uyar, "Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde 3 ay bilinçsizce yoğun bakımda yattım. Bu süreçlerin sonunda, kalçamdan 7 kere ameliyat oldum. Sonrasında Antalya'ya geldik. Yürümemde sıkıntı vardı. Dizlerim kıvrıktı. Dizlerimi açmak için uzun süre uğraştık. 5- 6 sene geçti destek alarak yürümeye çalıştım. Sonrasında iki dizimden ameliyat oldum. Ortopedi uzmanı Prof. Dr. Yetkin Söyüncü beni ameliyat etti. Vücudumda tek hasarlı kısım kalçam kalmıştı. Sayın Valimiz Münir Karaloğlu'nun desteği ve doktorlarımızın başarılı ameliyatlarıyla o sıkıntıyı da atlattım" dedi.

Vali Karaloğlu da Akif Uyar yeniden yürüdüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti. Akif ve Emine Uyar'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Karaloğlu, Akif Uyar'a sağlık ve başarılar diledi.

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