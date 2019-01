Vali Karaloğlu'ndan kutlama mesajları

ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 10 Ocak 'Çalışan Gazeteciler Günü' ve 'İdareciler Günü' dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

Vali Münir Karaloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, tarafsız ve objektif basının, demokratik toplumların olmazsa olmazı, milli birliğin sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir mihenk taşı olduğunu söyledi. Basın mensuplarının, halkın kanaat ve beklentilerini tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak hayati bir görevi yerine getirdiğine değinen Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Her an, her yerde ve büyük bir özveri ile görevinin başında olan basın çalışanları bu görevi ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Yerelden ulusala, uluslararasına, çok sayıda önemli organizasyona, güven içerisinde ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Antalya'da, turizm sektörü başta olmak üzere, tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında ve bu başarının da ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın çalışanlarının çok önemli rolü ve katkıları bulunmaktadır. Yakaladığımız istikrarı devam ettirmek ve daha büyük başarılara imza atmak için de bizlere olduğu kadar basın mensuplarına da büyük bir sorumluluk düşmektedir. Tüm basın çalışanlarımıza özverili katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu inanç ve düşüncelerle, daha iyi çalışma imkân ve koşullarına kavuşmaları temennilerimle, basın şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm basın çalışanlarının, 10 Ocak 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; çalışmalarında başarılar diliyorum."

İDARECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Vali Münir Karaloğlu, İdareciler Günü dolayısıyla da kutlama mesajı yayımladı. Devletin en temel yapıtaşlarından birisi olarak, milletin huzuru, refahı ve güvenliği için çalışan tüm meslektaşlarının 10 Ocak İdareciler Günü kutladığını belirten Vali Karaloğlu, "İdarecilerimiz bulundukları makamda, devletimizin otoritesini temsil ederken, aynı zamanda şefkatini ve sorumluluğunu da temsil etmektedir. İdareciler, devlet ve millet arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Bu noktada son yıllarda büyük bir dönüşümü başaran ülkemizde, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte özellikle idarecilerimize daha büyük sorumluluklar düşmektedir. Yerelde, ulusalda ve uluslararası arenada stratejik silkinmesini başaran, yerli ve milli hamleleriyle geleceğe umutla bakan bir Türkiye olarak yeni bir yıla girdik. 10 Ocak İdareciler Günü de yeni yıla merhaba derken, idarecilerimizin tecrübelerinin paylaşılması ve meslekî vazife bilincinin canlı tutulması açısından önem arz etmektedir" dedi.

Vali Karaloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin iradesi olarak tecelli eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte idarecilerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, ülkemizin ve milletimizin aydınlık yarınlara taşınması, 2023'te Büyük ve Güçlü Türkiye hedeflerine ulaştırılması yolunda en önemli vazifeler üstlenmeye ve görevlerini hakkıyla yerine getirmeye devam edeceklerdir. Buna yürekten inanıyor, tüm idarecilerimize bu zorlu görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Aziz vatanımızın dört bir köşesinde görevi başında olan tüm idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

