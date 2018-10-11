Vali Karaloğlu'na YÖREX daveti





ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) yönetimi, Vali Münir Karaloğlu ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat'ı bu yıl 24-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 9'uncu Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) davet etti.

ATB Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, yönetim kurulu üyeleri Halil Bülbül, Cüneyt Doğan ve Hüseyin Simav ile Vali Münir Karaloğlu'na YÖREX davetinde bulundu. Çandır, YÖREX ile ilgili Vali Karaloğlu'na bilgi verdi. Vali Karaloğlu, bu yıl ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 9'uncusu düzenlenecek YÖREX'in hayırlı olmasını diledi.

KOMUTANA YÖREX DAVETİ

ATB Başkanı Ali Çandır ve beraberindeki heyet daha sonra Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Albay Tuncay Polat'a hayırlı olsun dileğinde bulundu, YÖREX davetiyesini verdi. Fuar hakkında bilgi veren Çandır, yöresel ürünlerin önemini vurguladı. Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat da YÖREX'in hayırlı olmasını diledi.

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