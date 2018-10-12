Vali Karaloğlu muhtarları kabul etti

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Uysal ve bazı mahalle muhtarları Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Vali Münir Karaloğlu, Korkuteli Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Uysal, Küçükköy Muhtarı Hasan Kır, Yeşilyayla Muhtarı İsmail Avcu, Esenyurt Muhtarı Mustafa Kubuz, Güzle Muhtarı Veli Karakaya'yı kabul etti. Muhtarlar ziyarette ilçenin sorunları hakkında Vali Münir Karaloğlu'na bilgi verdi.

Vali Karaloğlu, muhtarların dertlerini dinlediğini belirterek, muhtarların en kolay ulaşılabilen yerel yöneticiler olduğunu kaydetti. Vatandaşların sorun ve eksiklikleri için ilk müracaat yerlerinin muhtarlıklar olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, "Biz Valilik prensibi olarak, adaletli isabetli ve süratli hizmet verilmesini hedefliyoruz. Antalya'da güzel işler yapılıyor. Hep beraber bunları daha çoğaltmaya çalışacağız. Bu noktada önemli görev ifa eden muhtarlarımız en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır. Muhtarlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz, muhtarlarımızla her zaman ahenk içinde çalışıyoruz" dedi.

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