Vali Karaloğlu, Muhtarlar Günü'nü kutladı

ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Münir Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, muhtarlık kurumunun, devlet yönetiminin temel yapı taşı olduğunu söyledi. Muhtarların Türkiye'nin en ücra köşelerine ulaşabilen, halka dokunabilen kılcal damarlar olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Muhtarlarımız bu önemli kurumun yetkilileri olarak devletimizin adeta gören gözü, tutan elidir. Her bir muhtarımız, milletimiz adına çok önemli bir vazifeyi yerine getirmektedir" dedi.

Muhtarların bu önemli vazifelerini hakkıyla yerine getirebilme imkânına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği teveccüh sayesinde kavuştuğuna mesajında yer veren Vali Karaloğlu, "Cumhurbaşkanımız, devlet-millet bütünleşmesini sağlamak üzere, muhtarlarımıza tüm kapıları açmıştır.

Böylece son yıllarda muhtarlarımız, vatandaşlarımızın istek ve şikâyetlerini anında ilgili noktalara ulaştırabilmekte, vatandaşlarımızın sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturulabilmektedir. Dolayısıyla, 19 Ekim Muhtarlar Günü, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde atılan önemli bir demokrasi adımıdır. Bu önemli tarih, devletin millete bakışıdır. Vatandaşlarımıza uzanan şefkat elidir. 19 Ekim, demokrasi tarihimiz açısından önemli bir gündür, devlet-millet bütünleşmesinin tescillendiği bir demokrasi bayramıdır" dedi.

Vali Karaloğlu, mesajında, Gencinden yaşlısına, işçisinden memuruna, muhtarından Cumhurbaşkanına hepimiz, nefes aldığımız bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamak için çalışıyoruz. Daha müreffeh bir Türkiye için emek veriyoruz. Bugünkü Türkiye'nin mimarı, yarınki Büyük Türkiye'nin sevdalısı herkese selam olsun. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilimizde görev yapan muhtarlarımız olmak üzere, halkımızın hizmetkârı olan tüm muhtarlarımızın 'Muhtarlar Gününü tebrik ediyor" ifadelerine yer verdi.

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