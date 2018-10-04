Vali Karaloğlu: Japonya uzak doğudaki yakın dostumuz

ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı makamında kabul etti.

Vali Münir Karaloğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Büyükelçi Miyajima'nın ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Vali Karaloğlu, Japonya'nın Türkiye için uzak doğudaki bir yakın dost, bir yakın komşu gibi olduğuna dikkat çekerek iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi bir derinliği olduğunu, hem siyasi hem ticari ilişkilerin çok üst düzey olduğunu vurguladı.

Antalya'nın dünyada en çok bilinen turizm destinasyonlarından birisi olduğunu belirten Vali Karaloğlu, Japonya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin turizm alanında da geliştirilmesinin önemli olduğunu ve mevcut ilişkilerin iki ülke arasındaki potansiyeli yansıtmadığını ifade etti.

TURİZM İLİŞKİLERİ GELİŞECEK

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ise daha öncede Antalya'ya geldiğini ve Antalya'nın çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Büyükelçi aynı zamanda kendisinin Japon vatandaşlarına Antalya'ya gelmeleri için çağrıda bulunduğunu da aktardı. Antalya'ya Japon turistlerin gelmesi adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temasları olduğuna değinen Büyükelçi Miyajıma, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da bu konuda öncelikli hassasiyetleri olduğunu, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin daha da gelişeceğinden umutlu olduğunu belirtti.

FİLM İZLEMEYE GELDİ

Kendisinin daha önce bir golf turnuvası münasebetiyle Antalya'ya geldiğini söyleyen Büyükelçi, bu ziyaretini de Antalya Film Festivali'nde gösterimi gerçekleşecek bir Japon filmini izlemek için gerçekleştirdiğini aktardı. Daha önceki gelişinde Antalya'nın sportif başarısını, bu gelişinde ise Antalya'yı sahip olduğu çok önemli kültürel ve sanatsal değerleriyle tanıdığını ifade etti. Büyükelçi Miyajima, festivale Japonya'da çok ünlü olan bir sanatçının da katıldığını, Antalya'yı sevdiği takdirde Japonya'da kentin tanıtılması adına çok önemli bir figür olabileceğini vurguladı.

Ziyaretin sonunda Vali Münir Karaloğlu, Büyükelçi Pule Isaac Malefane'ye 'Su Altı Cenneti Antalya' kitabını hediye etti.

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