Vali Karaloğlu'dan tüketiciyi koruma genelgesi

ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, ürünlerde haksız fiyat artışının önlenmesi amacıyla iki genelge yayınladı. Genelgelerde fiyatların haksız yükseltilmesine ve stokçuluk yapılmasına soruşturma açılarak cezai işlem yapılacağı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelge ile son dönemde kur kaynaklı gelişmeleri fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlara karşı tedbir alınması istendi. Bunun üzerine Vali Münir Karaloğlu, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulayanlar ile bozuk para ve müşteri seçme sıkıntısı oluşturan taksicileri kapsayan iki genelge yayımladı.

Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, düzenlediği basın toplantısıyla genelgeler hakkında bilgi verdi. Toplantıya ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, AESOB Başkan Vekili Bayram Dal ve Antalya Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan da katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Balaban, "5442 sayılı kanunun valiliklere verdiği yetkiler doğrultusunda son günlerde bazı esnaf, firma ve işletmelerin uyguladığı stokçuluk ve fahiş fiyat artışına dur demek ve cezai işlem uygulamak amacıyla iki Valilik Genelgesi çıkarttık. Bu genelgelerden birisi taksicilerle ilgili ikincisi fahiş fiyatlar ve stokçulukla ilgili konuları kapsıyor" dedi.

Genelgedeki konuların bir kısmının zaten ceza kanunları içerisinde yer aldığını belirten Vali Yardıcısı Balaban, idari memurların cezai işlemlerin takiplerini daha kolay yapmalarını sağlamak ve ellerini güçlendirmek amacıyla çıkan genelgenin kanunları geliştirmiş olduğunu belirtti.

Vali Münir Karaloğlu imzasıyla yayınlanan genelgeleri Antalya Valiliği internet sitesinin duyurular bölümüne de konuldu.

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