Vali Karaloğlu'dan Afrin gazisine geçmiş olsun ziyareti

ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Afrin gazisi Tankçı Uzman Çavuş Süleyman Dindar'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunup acil şifalar diledi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de 7 Şubat tarihinde, içinde bulunduğu tankın isabet almasıyla her iki eli ve yüzü yanan Tankçı Uzman Çavuş Süleyman Dindar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Nişancı olarak görev yaptığı tankın teröristler tarafından roketle vurulması sonucu her iki eli ve vücudunun büyük bölümünün yanmasıyla gazi olan Dindar'ın tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan ve Doç. Dr. Özlenen Özkan sürdürüyor.

Vali Münir Karaloğlu, Afrin gazisi Süleyman Dindar'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunup doktorlardan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Karaloğlu'na, Gazi Dindar olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

TANKI ROKETLE VURULDU

Olayın 7 Şubat günü yaşandığını aktaran Dindar, görevli olduğu tankın bakımını yapmak için içinde tek olduğu sırada teröristlerin roketle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Tankın isabet almasıyla birlikte tarif edilemez bir ısı meydana geldiğini ve alev topu içinde kaldığını ifade eden Dindar, tankın açık kapağından çıkmak için hamle yaptığında, ilk hamlede ısı nedeniyle ellerinin yanarak tüm derisinin sıyrılarak düştüğünü, ikinci hamle ile tank kapağından kendini yukarı çekerek dışarı attığını anlattı.

İskenderun Devlet Hastanesi'nde bir süre yanık tedavisi gördükten sonra evine döndüğünü aktaran Dindar, şimdi ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve Doç. Dr. Özlenen Özkan tarafında çok etkili bir tedavi sürecinde olduğunu, ellerini en kısa sürede eskisi gibi kullanacağından umutlu olduğunu ifade etti.

'MİNNET BORÇLUYUZ'

58 gün süren Afrin Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destansı bir mücadele verdiğini aktaran Vali Münir Karaloğlu, Süleyman Dindar ve kahraman askerlerimizin gösterdiği fedakarlıktan dolayı Türk milletinin kendilerine minnet borcu olduğunu vurguladı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Afrin'i tamamen terör güçlerinden temizleyen asker ve özel harekat polislerimizi gururla andıklarını belirten Vali Karaloğlu, “Tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

EV VE ARAÇ TAHSİS EDİLECEK

Manisa'da kalan bebeklerini bir aydır göremediğini ve hasret gidermek istediğini belirten Süleyman Dindar için Vali Münir Karaloğlu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine de talimat verdi. Süleyman Dindar ve eşinin birkaç günlüğüne Manisa'ya gitmeleri için araç ayarlanmasını ve Süleyman Dindar'ın tedavisi tamamlanana kadar ailesiyle birlikte kalması için hastane yakınında Aile ve Sosyal İl Müdürlüğünce bir ev ayarlanmasını istedi.

Gazi Dindar'a geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Karaloğlu, hastanede yatan diğer hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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